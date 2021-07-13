Накопичувальні пенсії громадян: в уряді розкрили деталі надійного захисту вкладів
У Мінсоцполітики розповіли про механізми захисту накопичувальної пенсії
Накопичувальні пенсії громадян будуть надійно захищені. Законом передбачено понад 40 механізмів, які практично зводять до нуля можливість їхньої пропажі в результаті недобросовісних або непрофесійних дій розпорядників накопичувального фонду. Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю «Українським новинам».
За словами Марини Лазебної, Україна може отримати вигоду з того, що вона однією з останніх запроваджує у себе систему накопичувальних пенсій. Адже у країн, які проходили це раніше, вже накопичено величезний досвід помилок, яких нам вдасться уникнути. Тобто, на свої граблі ми вже не будемо наступати - нам вистачить чужих.
Понад чотири десятки механізмів захисту, передбачених законом, покликані зробити накопичувальний фонд чимось на зразок швейцарського банку, в якому не пропаде ані копійки.
Законом, зокрема, передбачено такі захисні механізми:
- Накопичувальні фонди щодня звітуватимуть держрегулятору і публікуватимуть показники діяльності.
- Учасники накопичувальної програми зможуть щодня перевіряти накопичення і за найменшого сумніву зможуть передати їх в інший фонд.
- Фонди будуть використовувати міжнародні стандарти звітності і проходити щорічний аудит. Результати цього аудиту будуть у публічному доступі.
- Накопичувальні фонди не зможуть бути ліквідовані за процедурою банкрутства. План ліквідації фонду засновники зобов'язані подати в держрегулятор за півроку до ліквідації, а клієнти фонду будуть переведені в інші фонди за їхнім вибором. До речі, за 16 років в Україні вже було ліквідовано близько 50 накопичувальних фондів, і все це обійшлося без втрат для їхніх клієнтів.
- Накопичувальний пенсійний фонд складається з чотирьох установ - фонду, адміністратора, компанії з управління активами та банку-зберігача. Всі вони будуть зобов'язані контролювати один одного і нести відповідальність за кожну операцію.
- Гроші, які будуть накопичуватись у фонді, можуть бути використані для вкладення в активи, а їхній список буде визначено законодавчо. Виходить, що вкладати гроші майбутніх пенсіонерів в різні сумнівні підприємства фонди не зможуть.
- Законом передбачено граничний рівень витрат, які покриваються за рахунок пенсійних активів, щоби пенсійні накопичення не знецінювались на тлі витрат.