Накопичувальні пенсії громадян: в уряді розкрили деталі надійного захисту вкладів

У Мінсоцполітики розповіли про механізми захисту накопичувальної пенсії

Накопичувальні пенсії громадян будуть надійно захищені. Законом передбачено понад 40 механізмів, які практично зводять до нуля можливість їхньої пропажі в результаті недобросовісних або непрофесійних дій розпорядників накопичувального фонду. Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю «Українським новинам».

За словами Марини Лазебної, Україна може отримати вигоду з того, що вона однією з останніх запроваджує у себе систему накопичувальних пенсій. Адже у країн, які проходили це раніше, вже накопичено величезний досвід помилок, яких нам вдасться уникнути. Тобто, на свої граблі ми вже не будемо наступати - нам вистачить чужих.

Понад чотири десятки механізмів захисту, передбачених законом, покликані зробити накопичувальний фонд чимось на зразок швейцарського банку, в якому не пропаде ані копійки.

Законом, зокрема, передбачено такі захисні механізми: