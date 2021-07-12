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    Економіка та фінанси

    Коболєв пояснив величезні премії в «Нафтогазі» на тлі збитків компанії

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    Ексглава НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв - Коболєв пояснив величезні премії в «Нафтогазі» на тлі збитків компанії
    Ексглава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв
    Фото: liga.net

    За даними ЗМІ, в 2020 році правління і директори «Нафтогазу» отримали $30 млн премій

    Ексглава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив, за що чиновники компанії отримали торік багатомільйонні премії, хоча НАК зазнав мільярдних збитків. Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

    За даними ЗМІ, в 2020 році правління і директори «Нафтогазу» отримали $30 млн премій, незважаючи на збитки в 19 млрд гривень.

    «Тому що менеджмент «Нафтогазу» за підсумками 2020 року виконав усі головні поставлені перед ним завдання. Хто виконав добре, хто погано. Все зафіксовано в системі управління талантами», – пояснив Коболєв.

    За його словами, кожен з директорів і членів правління компанії отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника.

    Також Коболєв заявив, що «Нафтогаз» виконав свої зобов'язання щодо чистих грошових переказів у бюджет на 100%.

    Зазначимо, 6 липня ЗМІ опублікували дані зі звіту Комітету з призначень і винагород Нафтогазу. У ньому зазначено, які винагороди отримали за 2020 рік члени правління компанії. З огляду на це, чинний очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко прокоментував новий скандал.

    Як повідомлялося, колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв каже, що не отримав жодної грошової компенсації з березня 2020 року.

    Читайте також: Збитки не для всіх: члени правління «Нафтогазу» отримали понад 600 мільйонів гривень
    Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв гроші скандал премія
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    Коболєв пояснив величезні премії в «Нафтогазі» на тлі збитків компанії