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    Економіка та фінанси

    Надбавка до пенсії за понаднормовий стаж зросла: хто отримає доплату

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    З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн. - Надбавка до пенсії за понаднормовий стаж зросла: хто отримає доплату
    З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн.
    фото з відкритих джерел

    За кожен рік, який людина відпрацювала понад норми, можуть доплатити тільки один відсоток від мінімальної пенсії

    З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

    • жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;
    • чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

    Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.

    Розмір доплат за понаднормовий стаж

    За кожен «зайвий» рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і з 1 липня становить 1854 грн

    З 1 липня доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 18,54 грн. До підвищення за кожен додатковий рік стажу доплачували по 17,69 грн.

    Перерахунок проведено автоматично, тобто одержувачам не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

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    Джерело: Сегодня

    Теги: економіка пенсія стаж
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    Надбавка до пенсії за понаднормовий стаж зросла: хто отримає доплату