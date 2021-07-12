Шахраї ошукали киянина на $46 тис. і під час втечі збили поліцейського (фото)

Одного з шахраїв поліцейські затримали на території Дніпропетровської області

Правоохоронці затримали валютних шахраїв

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку та жінці, які під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами киянина у сумі $46 тисяч та здійснили наїзд на поліцейського під час спроби втечі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі інтернет щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на зазначене оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну $46 тис.

Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому гроші. Зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину.

Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг із автомобіля та втік.

Кермувальницю авто затримали у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

За результатами проведених заходів упродовж доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника та затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України.

Частину викрадених коштів вилучено.

Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 688 тис. грн.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Злочин викрито прокурорами спільно з працівниками Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці Київщини викрили псевдоелектрика, який ошукував людей.