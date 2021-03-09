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    Сміття видно із супутника: Держекоінспекція виявила масштабне захоронення відходів

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    Масштабне захоронення відходів виявлено Держекоінспекцією за допомогою супутникових знімків - Сміття видно із супутника: Держекоінспекція виявила масштабне захоронення відходів
    Масштабне захоронення відходів виявлено Держекоінспекцією за допомогою супутникових знімків
    Фото: Фейсбук Андрія Мальованого

    На фото зафіксовано збільшення площі сміттєзвалища з 5 до 9,1 гектара протягом 2018-2020 років

    Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів на земельній ділянці підприємства ТОВ «Еко-Лідер Т», що у Тернопільській області. Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції.

    «Ми отримали звернення щодо порушення законодавства у сфері поводження з відходами підприємством ТОВ «Еко-Лідер Т» у Тернопільській області. Діяльність підприємства, що знаходиться за зазначеною юридичною адресою, не здійснювалась, тож перевірку провести не вдалось.

    Щоб встановити факт порушення, ДЕІ звернулась до Державного космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї земельної ділянки в ретроспективі», – розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

    На одержаних від агентства фото зафіксовано збільшення площі сміттєзвалища на ділянці з 5 до 9,1 гектара протягом 2018-2020 років.

    «Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 мільйонів гривень. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму шкоди», – підкреслив Андрій Мальований.

    Держекоінспекція вже направила лист до Служби безпеки України щодо відкриття кримінального провадження.

    «Також ДЕІ готує подання щодо анулювання дозволів, що видані ТОВ «Еко-Лідер Т», адже суб’єкт господарювання не здійснює діяльність за місцезнаходженням юридичної адреси», – додав Андрій Мальований.

    Теги: екологія сміття Тернопільщина інспекція Андрій Мальований
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