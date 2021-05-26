Нардепи вимагають втрутитись у ситуацію з «нелегалами» на ринку пального та перевірити мережі «БРСМ» та Мotto

Народні депутати з чотирьох фракції парламенту направили звернення щодо ситуації, яка склалась на паливному ринку

Народні депутати чотирьох фракцій направили звернення до Кабміну та контролюючих органів, де закликають втрутитись у ситуацію з системною підробкою пального та його збутом через нелегальні точки виробництва, а також перевірити мережі АЗС «БРСМ», Мotto, «Сан Оіл», «Маршал», «Авантаж» та «Укрпетроль». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ВГО «Екологічний альянс «Зелене місто».

Народні депутати з чотирьох фракції парламенту: «Слуга народу», групи «Довіра», «Європейська Солідарність» та «Батьківщина» направили звернення щодо ситуації, яка склалась на паливному ринку. У зверненні закликають втрутитись у ситуацію з системною підробкою пального та його збутом через нелегальні точки виробництва (паливні бази, бочки та деякі брендові АЗС), а також перевірити мережі: «БРСМ», Мotto, «Сан Оіл» , «Маршал», «Авантаж» , «Укрпетроль». Їхні листи отримали: Прем'єр-міністр України, Кабінет міністрів України, Держархбудінспекція, Держпраці, ДФС та СБУ.

«До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від ВГО «Екологічний альянс «Зелене місто» щодо необхідності перевірки діяльності мереж автозаправних станцій на предмет дотримания вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, техногенної та пожежної безпеки, відповідності українським ДСТУ пального та дотримання европейських екологічних етандартів по пальному Евро-5, а саме: «БРСМ», Мotto, «Сан Оіл» , «Маршал», «Авантаж» , «Укрпетроль».... ПРОШУ: Розглянути по суті звернення від ВГО «Екологічний альянс «Зелене місто». У разі обrрунтованості доводів ВГО «Екологічний альянс «Зелене місто» вжити відповідних заходів щодо усунення порушень», – йдеться у зверненні народного депутата України Миколи Кириченка до прем'єр-мінстра України Дениса Шмигаля

Схожі звернення прислали народні депутати з фракції «Слуга народу»: Дмитро Любота, Микола Кириченко, Анатолій Остапенко, Єгор Чернєв, Сергій Нагорняк, Роксолана Підласа, Олег Устенко; фракції «Європейська солідарність»: Яна Зінкевич; групи «Довіра»: Олег Кулініч, фракції «Батьківщина»: Володимир Дубіль, Олена Кондратюк, Іван Крулько, Олексій Кучеренко, Альона Шкрум.

Як повідомлялось у зверненні ВГО «Екологічний альянс «Зелене місто», організація просить направити депутатські звернення до Кабміну щодо інформації про стан перевірок нелегальних заправок, до ДФС щодо щодо необхідності перевірки мереж автозаправних станцій, які були неодноразово помічені у виробленні та збуті контрафактного пального, до СБУ щодо перевірки фінансування мережею БРСМ «партії Шарія» та інших проросійських політичних сил і до Держеконіспекції щодо відбору проб та проведення позапланових перевірок на «БРСМ», Мotto, «Сан Оіл», «Маршал», «Авантаж», «Укрпетроль».