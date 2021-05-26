  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуків&nbsp;правоохоронці виявили близько 50 печаток фіктивних суб&rsquo;єктів господарювання, &laquo;чорнову&raquo; бухгалтерію та документацію - Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн
    Під час обшуків правоохоронці виявили близько 50 печаток фіктивних суб’єктів господарювання, «чорнову» бухгалтерію та документацію
    Фото: ДФС

    Тривають слідчі дії для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві спільно з Управлінням СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну схему виведення в тіньовий обіг понад 20 млн грн щороку. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    За попередніми даними слідства, протягом 2019-2021 років організатори протиправної схеми під прикриттям діяльності громадської організації проводили незаконні фінансові операції з використанням інтернет-магазину на території України, в тому числі Києва та Вінницької області.

    За висновками Державної служби фінансового моніторингу України, збитки від протиправної діяльності фігурантів становлять понад 12 млн грн, з яких більшу частину виведено на банківські рахунки за межами країни, а решту переведено в готівку через розгалужену мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців та привласнено.

    Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили близько 50 печаток фіктивних суб’єктів господарювання, «чорнову» бухгалтерію та документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн
    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн
    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн
    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн

    У межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають слідчі дії для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

    Вживаються заходи для накладення арешту на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків завданих державі.

    Теги: ДФС СБУ Київ гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн