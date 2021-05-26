Столичні фіскали викрили схему, за якою щороку виводилось у «тінь» понад 20 млн грн

Під час обшуків правоохоронці виявили близько 50 печаток фіктивних суб’єктів господарювання, «чорнову» бухгалтерію та документацію

Тривають слідчі дії для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності

Співробітники Головного управління ДФС у Києві спільно з Управлінням СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну схему виведення в тіньовий обіг понад 20 млн грн щороку. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

За попередніми даними слідства, протягом 2019-2021 років організатори протиправної схеми під прикриттям діяльності громадської організації проводили незаконні фінансові операції з використанням інтернет-магазину на території України, в тому числі Києва та Вінницької області.

За висновками Державної служби фінансового моніторингу України, збитки від протиправної діяльності фігурантів становлять понад 12 млн грн, з яких більшу частину виведено на банківські рахунки за межами країни, а решту переведено в готівку через розгалужену мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців та привласнено.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили близько 50 печаток фіктивних суб’єктів господарювання, «чорнову» бухгалтерію та документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають слідчі дії для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вживаються заходи для накладення арешту на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків завданих державі.