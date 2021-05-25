В Україну відновилися поставки пального з Росії

На українських АЗС відновлюється продаж дизельного пального компанії «Роснефть», підконтрольної Кремлю

Україна знов купує пальне у «Роснефть» - російської державної компанії, яку контролює оточення Володимира Путіна. Поставки припинилися майже два місяці тому. Але наприкінці травня вони знову відновилися.

Після того, як український партнер «Роснефть» - компанія Glusco, яку пов’язують з оточенням Віктора Медведчука – потрапила до поля зору правоохоронців, росіянам довелося змінити дистриб’ютора в Україні. Новий представник «Роснефть» на місцевому ринку – азербайджанська Socar.

«Ресурс обсягом близько 2 тисяч тонн було імпортовано на адресу компанії з групи ОККО», – повідомляє видання enkorr з посиланням на представник Socar.

«Роснефть» є найбільшим постачальником дизельного пального в Україну. За даними, які «Главкому» надав «Нафторинок», в 2020 році «Роснефть» поставила в Україну близько 1,75 млн тонн дизельного палива. В грошах це приблизно 31,5 мільярда гривень.

Але це не все. Компанія постачає ще й автомобільний скраплений газ. Минулого року «Роснефть» продала українським клієнтам приблизно 450 тис. тонн цього палива. Його вартість знаходилась на рівні 20 тис. грн за тонну. Отже, отримуємо ще 9 млрд грн. А це вже 40,5 млрд за рік.

Якщо орієнтуватися на ці цифри, можна припустити, що за сім років війни «Роснефть» заробила на українцях близько 300 млрд грн. Для порівняння: у 2019 році українська армія отримала грошей втричі менше.

Детально про поставки в Україну пального з країни-агресора «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.