Наслідки законопроекту № 1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт



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Олександр Каленков

«Наслідки, які можуть бути для економіки, можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні», - говорить Каленков

Наслідки законопроекту № 1210 про зміни в Податковий кодекс для української економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року. Про це заявив президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков для статті «Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на повідку в олігарха» на сайті 112.ua.

«Наслідки, які можуть бути для економіки (внаслідок ухвалення законопроекту № 1210 в нинішній редакції, - ред.), можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні», - говорить Каленков.

У матеріалі йдеться про зміни в Податковий кодекс, які ініціював голова податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку вже буквально завалили профільний комітет листами з попередженнями про те, що пропоновані зміни можуть обвалити провідні за податковими надходженнями галузі економіки і спричинити катастрофічні наслідки. Бізнес виступає проти запропонованих ініціатив, оскільки в них йдеться про підвищення акцизів на сигарети, скасування стимулювальної ставки на видобуток нафти і газу, підвищення ренти на видобуток залізної руди тощо. При цьому зміни ніяк не зачіпають бізнес олігарха Ігоря Коломойського.

Всі ці ініціативи можуть мати серйозні наслідки для української економіки. Зокрема, зміни, запропоновані для галузі видобутку ЗРС, можуть завдати величезний удар по металургійній промисловості і призвести до обвалу курсу гривні, внаслідок скорочення обсягів експорту і, відповідно, надходжень валютної виручки, попереджають учасники ринку та експерти.

Якщо зміни буде прийнято в нинішньому вигляді, співвідношення ренти до комерційного прибутку буде вдесятеро вище, наголошує Каленков.

І це при тому, що на європейських ринках ЗРС головний конкурент України – Росія і насамперед компанія «Металоінвест» Алішера Усманова, відомого олігарха, близького до Володимира Путіна.

Зауважимо, що зміни в підходах до оподаткування залізорудної галузі з'явилися після інтерв'ю Коломойського в одному з українських видань, в якому він говорив про нібито надприбутки українських ГЗК з видобутку ЗРС, і закликав владу запровадити обмеження на її експорт.

«Я читав інтерв'ю Ігоря Валерійовича Коломойського, в якому він говорить про прибутковість залізорудного бізнесу, причому говорить абсолютно необґрунтовано, не з цифрами… у мене таке відчуття це було зроблено спеціально… щоб привернути увагу, досить провокаційно. Але він може дозволити собі все що завгодно говорити, головне - що будуть робити люди, які безпосередньо ухвалюють законодавчі рішення, депутати», - сказав Каленков.