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Зарплати українців цьогоріч знизяться на чверть – Нацбанк

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зарплати українців цьогоріч знизяться на чверть – Нацбанк
Зараз ситуація на ринку праці стабілізувалася, проте все ще залишається складною
фото ілюстративне

За прогнозами НБУ, до кінця 2022 року безробіття в Україні сягне майже 30%

До кінця 2022 року номінальна зарплата в Україні знизиться на 12-13%, тоді як реальна – майже на чверть. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за жовтень.

«Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу», – йдеться у звіті.

Зазначається, що зараз ситуація на ринку праці стабілізувалася, проте все ще залишається складною. Кількість резюме на одну вакансію зменшилася, але все ще значно перевищує показники 2021 року.

За прогнозами НБУ, до кінця 2022 року безробіття в Україні сягне майже 30%. Втім поступове відновлення економіки протягом наступних років сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу й, відповідно, зниженню рівня безробіття. Однак він все одно залишатиметься вищим за свій природний рівень через економічні втрати, пов’язані з війною.

«Через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати у 2023 році зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%. Однак підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність», – додають у Нацбанку.

Також через повномасштабну війну НБУ прогнозує скорочення економіки України на 32% у 2022 році, а інфляція пришвидшиться до 30%.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть втратити зарплати і пенсії.

Теги: безробіття зарплата інфляція українці Україна війна

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