Економіка України пожвавлюється. Нацбанк зробив неочікувану заяву

Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється

Економіка України почала пожвавлюватись. Очікується, що поступове відновлення продовжиться у 2023–2024 роках. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Економічна активність у ІІ-ІІІ кварталах 2022 року поступово відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі «зернового коридору». Останній фактор зумовив позитивний внесок у ВВП, порівняно з липневим прогнозом.

Проте існуючі логістичні проблеми, особливо у металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки. Значний негативний внесок у зміну реального ВВП очікуване й сільське господарство – як через нижчі показники цьогорічної врожайності, так і значно менше посівних площ.

Національний банк лише трохи покращив оцінку падіння ВВП цього року – близько 32%. Закладене у прогноз ослаблення ризиків безпеки з середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки. Зокрема повноцінне оновлення роботи чорноморських портів дозволить суттєво наростити український експорт.

Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відновлення країни. У той же час, значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі післявоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки. За таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими – на рівні 4-5%.

Нагадаємо, триває 242-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.