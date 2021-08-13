Порошенко обурений тим, як ростуть ціни на олію та цукор

Якщо інфляція росте такими темпами, треба індексувати зарплати і пенсії, – Порошенко

Зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій. Про це сказав журналістам в Ужгород лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він нагадав, що за часів його президентства НБУ запровадив таргетування інфляції як інструмент боротьби зі зростанням цін.

«Це було дуже важливе досягнення, коли ми поставили завдання Нацбанку вперше за всю історію України перейти до таргетування інфляції. Таргетування інфляції – це боротьба зі зростанням цін. І з інфляції у 20 – 25% ми досягли інфляції у 5%. Це означає, що максимум на 5% ціни зростали», – нагадує п’ятий Президент.

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«Подивіться, що відбувається зараз. Сьогодні оприлюднена статистика Національного банку, інфляція виросла вже більше, ніж на 10%. Але якщо ви зайдете і подивитеся ціни, починаючи від олії і закінчуючи цукром, починаючи від гречки і закінчуючи хлібом, починаючи від зерна і кукурудзи і закінчуючи м’ясом, ви побачите, що ціни зросли від 20 до 70%», – констатує Порошенко.

«Якщо ціни так зростають, то законодавство України, Конституція України передбачає, що має бути індексовано зарплати і пенсії. Хочу наголосити, що це не підвищення зарплати, це індексація. Якщо у вас ростуть ціни – у вас зростають бюджетні надходження. Якщо зростають бюджетні надходження – вони мають бути перерозподілені людям», – пояснює Порошенко.

«От людям віддати ці гроші вони забули. Навпаки, вони намагаються зараз витягнути гроші з кишень. Це абсолютно безглузда, антисоціальна, антинародна політика», – переконаний Петро Порошенко.