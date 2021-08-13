  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна перетнула позначку у сім мільйонів щеплень проти коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    12 серпня в Україні вакциновано проти коронавірусу 163 310 осіб - Україна перетнула позначку у сім мільйонів щеплень проти коронавірусу
    12 серпня в Україні вакциновано проти коронавірусу 163 310 осіб
    Фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 4,5 млн українців

    За минулу добу 12 серпня в Україні вакциновано проти коронавірусу 163 310 осіб. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення та 329 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 7 171 758 щеплень.

    54_12

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

    Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

    На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна перетнула позначку у сім мільйонів щеплень проти коронавірусу