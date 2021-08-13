Україна перетнула позначку у сім мільйонів щеплень проти коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 4,5 млн українців

За минулу добу 12 серпня в Україні вакциновано проти коронавірусу 163 310 осіб. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення та 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 171 758 щеплень.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.