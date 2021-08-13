Коронавірус в Україні: статистика на 13 серпня

Медики виявили понад тисячу нових хворих на Covid-19

За минулу добу, 12 серпня, в Україні зафіксовано 1 263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 613 осіб, летальних випадків – 44, одужало – 1 007 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 318 осіб,

методом ІФА – 8 133 особи,

експрес-тестами – 16 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 263 864 особи;

одужало – 2 195 798 осіб;

летальних випадків – 53 217;

проведено ПЛР-тестувань – 11 627 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.