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    У Києві за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

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    Кількість госпіталізованих хворих на коронавірус зменшується - У Києві за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих
    Кількість госпіталізованих хворих на коронавірус зменшується
    Фото: УП

    Минулої доби коронавірус забрав життя трьох киян

    За минулу добу, 12 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 166 осіб. Це на 39 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 11 серпня було 205 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 931 випадок захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 213 699 осіб (за добу 12 серпня – 468)
    • померли 5 255 осіб (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 583 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 45 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 40 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 067 осіб (за добу 12 серпня – 17)
    • померли 2 781 особа (за добу – 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 263 864 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 12 серпня зафіксовано 1 263 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

    Нагадаємо, за добу 10 серпня в Києві було виявлено 205 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих