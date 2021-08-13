У Києві за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих
Минулої доби коронавірус забрав життя трьох киян
За минулу добу, 12 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 166 осіб. Це на 39 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 11 серпня було 205 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 931 випадок захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 213 699 осіб (за добу 12 серпня – 468)
- померли 5 255 осіб (за добу – 3)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 583 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 45 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 40 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125 067 осіб (за добу 12 серпня – 17)
- померли 2 781 особа (за добу – 1)
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 263 864 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 12 серпня зафіксовано 1 263 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
Нагадаємо, за добу 10 серпня в Києві було виявлено 205 хворих на коронавірус.
Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.
Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.
З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень