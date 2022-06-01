Найбагатші росіяни збідніли на $41,48 млрд від початку війни в Україні

Найбільше втратив співвласник «Новатека» та «Сібура» Геннадій Тимченко, чиї статки скоротилися майже на $7,06 млрд

Сукупні статки російських мільярдерів з початку 2022 року зменшилися на $41,48 млрд. Це випливає з даних рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Істотно скоротилися статки співвласника Новатеку Леоніда Міхельсона – на $6,65 млрд доларів, до $25,8 млрд. Основний власник Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін збіднів на $4,05 млрд, зараз статки оцінюються в $24 млрд.

Співвласник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашев втратив $5,11 млрд, статки – $23,7 млрд. Статки Алішера Усманова («Металлінвест», «Мегафон») скоротилися на $233 млн і оцінюються зараз у $21 млрд. Співвласник Лукойлу Вагіт Алекперов втратив $3,27 млрд, тепер у нього $18,5 млрд.

Основний бенефіціар «Єврохіму» Андрій Мельниченко залишився без $806 млн, статки зменшилися до $16,7 млрд. Головний власник «Ренови» Віктор Вексельберг з початку року втратив $2,66 млрд, статки – 15,8 млрд. Після втрат у $7,06 млрд статки власника інвестиційної групи Volga Group Геннадія Тимченка оцінюється в $15,4 млрд.

Десятку лідерів замикає Михайло Прохоров – статки скоротилися на $348 млн, до $13,6 млрд.