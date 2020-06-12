В МВФ спрогнозували, коли Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої Covid-19



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МВФ: Економіка України не досягне докризового рівня до 2023-2024 року

Відновлення України після коронавірусної кризи затягнеться до 2024 року

В Міжнародному валютному фонді прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

«Темп економічного зростання збільшуватиметься поступово упродовж наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в імплементації структурних реформ. Економіка України не досягне докризового рівня до 2023-2024 року», - йдеться у прогнозі МВФ.

Попри фінансування від МВФ, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% в 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% в цьому році. На тлі глибшої рецесії, ніж очікувалося, Національний банк України скоротив облікову ставку на 2% - до найнижчого рівня за весь період незалежності країни (з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року).

Нагадаємо, сьогодні надійшов перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов в Україну. Сума 2,1 млрд доларів зарахована на валютні рахунки уряду у Державному казначействі.