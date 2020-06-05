Пандемія коронавірусу не вплинула на рівень міжнародних резервів України, – Нацбанк



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За підсумками травня міжнародні резерви України становили 25,4 млрд дол. США

Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили 25, 4 млрд дол. США

Незважаючи на коронакризу, Україна зберігає пристойний рівень міжнародних резервів. Про це повідомили у Нацбанку.

«На початок червня наша подушка безпеки налічувала 25,4 млрд дол. США. Це фактично стільки ж, скільки мали на початку року», – йдеться у повідомленні НБУ .

В Нацбанку зазначили, що у травні міжнародні резерви зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов’язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов’язань за державним боргом.

Уряд успішно пройшов піковий період виплат за державним боргом у травні, розрахувавшись за усіма передбаченими зобов’язаннями як перед внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами.

Водночас Національний банк продовжував викуповувати валюту в резерви, користуючись сприятливою ситуацією на валютному ринку. Результат інтервенцій у травні – плюс 661 млн дол. США.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.