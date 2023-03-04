Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист
фото з відкритих джерел

У підсумку «Гарантований покупець» не матиме коштів на повні розрахунки з підприємствами ВДЕ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг планує 7 березня схвалити рішення, яке може призвести до банкрутства ДП «Гарантований покупець», оскільки позбавить його коштів на виплати підприємствам відновлюваної енергетики.

Про це повідомив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександр Трохимець.

«Робиться це шляхом позбавлення держпідприємства можливості розраховуватися за небаланси, які виникають під час торгівлі «зеленою» електроенергії на ринку», – сказав Трохимець.

«У підсумку «Гарантований покупець» не матиме коштів на повні розрахунки з підприємствами ВДЕ, а накопичення боргів змушуватиме інвесторів йти з позовами в суди та вимагати отримання своїх коштів. А так як у Гарпоку не буде цих коштів, він буде доведений до стану банкрутства», – додав адвокат.

За його словами, своєю пропозицією НКРЕКП порушує ч.7 ст.62 ЗУ «Про ринок електроенергії», де передбачено: «Умови виконання спеціальних обов’язків мають забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат учасника ринку на виконання таких обов’язків».

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства «зеленої» енергетики за те, що ДП «Гарантований покупець» неефективно торгує електроенергією. На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.

Теги: адвокат ринок НКРЕКП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний гарант майбутнього України – це ЗСУ
Чи реально в Україні зробити «корейський сценарій»
18 лютого, 14:47
Масі Найєм зараз проходить лікування за кордоном
Той запах був останнім. Найєм розповів, які висновки зробив після поранення
15 лютого, 09:37
Після запуску масового виробництва smart-лічильників звичайні лічильники будуть замінюватися на «розумні»
Українські газовики створили власні smart-лічильники: кому і коли їх встановлюватимуть
8 лютого, 10:35
Костянтин Ущаповський
Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію – глава НКРЕКП
Вчора, 14:55
Київ виключили із переліку зон можливих бойових дій
Уряд виключив Київ із переліку зон можливих бойових дій
6 лютого, 21:02
Дефіцит бюджету РФ буде ще вищим
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
10 лютого, 15:27
Держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори
23 лютого, 19:29
Підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає
Експерт розповів, як зміниться курс долара найближчим часом
26 лютого, 12:58
«Укренерго» забезпечує роботу енергосистеми під час війни та несе додаткове фінансове навантаження
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
1 березня, 17:27

Економіка

НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист
НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист
Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю
Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю
Мін'юст повідомив, скільки Україна витрачає на утримання російських полонених
Мін'юст повідомив, скільки Україна витрачає на утримання російських полонених
Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»
Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»
Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку – екс-міністр
Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку – екс-міністр
Ціни на помідори зросли: скільки тепер коштують у супермаркетах
Ціни на помідори зросли: скільки тепер коштують у супермаркетах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
11K
СБУ навчилася проводити операції світового рівня
8373
Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці
7951
Джо Байдена прооперовано: що сталося
7471
Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву
6296
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту