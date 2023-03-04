НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист

У підсумку «Гарантований покупець» не матиме коштів на повні розрахунки з підприємствами ВДЕ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг планує 7 березня схвалити рішення, яке може призвести до банкрутства ДП «Гарантований покупець», оскільки позбавить його коштів на виплати підприємствам відновлюваної енергетики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександр Трохимець.

«Робиться це шляхом позбавлення держпідприємства можливості розраховуватися за небаланси, які виникають під час торгівлі «зеленою» електроенергії на ринку», – сказав Трохимець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У підсумку «Гарантований покупець» не матиме коштів на повні розрахунки з підприємствами ВДЕ, а накопичення боргів змушуватиме інвесторів йти з позовами в суди та вимагати отримання своїх коштів. А так як у Гарпоку не буде цих коштів, він буде доведений до стану банкрутства», – додав адвокат.

За його словами, своєю пропозицією НКРЕКП порушує ч.7 ст.62 ЗУ «Про ринок електроенергії», де передбачено: «Умови виконання спеціальних обов’язків мають забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат учасника ринку на виконання таких обов’язків».

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства «зеленої» енергетики за те, що ДП «Гарантований покупець» неефективно торгує електроенергією. На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.