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Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
«Укренерго» забезпечує роботу енергосистеми під час війни та несе додаткове фінансове навантаження
фото з відкритих джерел

«Укренерго» має понад 13 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець»

Державне підприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн, які отримало від компанії «Укренерго» на поворотній основі за рішенням Кабінету міністрів України влітку 2022 року, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, «Укренерго» забезпечує роботу енергосистеми під час війни та несе додаткове фінансове навантаження. Так, урядом було покладено на компанію зобов’язання (постанова № 838 від 22 липня 2022 р.) надати цільову безвідсоткову поворотну допомогу ДП «Укрвугілля» на 2,5 млрд грн.

«Ці гроші пішли на те, щоб купувати вугілля держшахт та постачати його на державну теплову генерацію. В цьому й криється основна проблема. Бо держпідприємства – це, зазвичай, чорна дірка, куди держава під різними аргументами може вливати мільярди гривень коштів і які там зникатимуть назавжди», – підкреслив експерт.

Він зазначив, що для «Укренерго», яке має понад 13 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» за 2022 рік та яке вже у поточному році недоотримує кошти через занадто низький тариф на передачу за рішенням НКРЕКП, навіть 2,5 мільярди були б певним фінансовим полегшенням.

«Згідно постанови, поворотна фінансова допомога ДП «Укрвугілля» має бути повернута «Укренерго» до 1 червня 2023 року. Хочеться вірити, що … компанія отримає назад свої кошти вчасно і в повному обсязі», – додав Омельченко.

За його словами, це потрібно саме для того, щоб «Укренерго» мало ресурси на ремонти, відновлення після пошкоджень та загалом підготовку до осінньо-зимового періоду 2023-24.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією. Зокрема, компанія у січні та лютому недоотримала близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, на ремонти та відновлення енергетичного обладнання.

Теги: НКРЕКП вугілля гроші держава Укренерго

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