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НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори
Держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
фото з відкритих джерел

На думку експертів та інвесторів, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в зелену енергетику

Провідні асоціації галузі відновлюваної енергетики України закликали Нацкомісію з питань енергетики та комунальних послуг прибрати дискримінаційні норми щодо розрахунку небалансів зелених електростанцій та надали свої рекомендації щодо покращення правил.

Як йдеться в спільному листі асоціацій, відповідальність виробників ВДЕ перед «Гарантованим покупцем» повинна бути встановлена лише в межах фактично понесених витрат, пов`язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії. Тобто тих, які Гарпок зазнав у результаті відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електроенергії від їх погодинних графіків відпуску.

«Покладення додаткової відповідальності на виробників ВДЕ, зокрема у вигляді відшкодування частки витрат гарантованого покупця, пов’язаних із результатами його торгової діяльності, є неприпустимим», – підкреслюють інвестори.

Також зазначається, що підлягає окремому узгодженню питання про безпосередній перелік нормативно-правових актів НКРЕКП, що потребують відповідних змін у зв’язку із упорядкуванням умов відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електроенергії Гарпоку.

На думку експертів та інвесторів, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в зелену енергетику, оскільки Міненерго, Комітет з питань енергетики у Раді та НКРЕКП доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

Теги: НКРЕКП Міненерго Україна правила

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