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Уряд виключив Київ із переліку зон можливих бойових дій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд виключив Київ із переліку зон можливих бойових дій
Київ виключили із переліку зон можливих бойових дій
фото з відкритих джерел

Лобісти будівельних компаній домоглися від влади потрібного рішення

Наприкінці січня Мінрегіонбуд вніс зміни до списку зон бойових дій та регіонів, де потенційно можуть розпочатися такі дії. Зокрема зі списку «небезпечних» регіонів був виключений Киїів. Відповідне рішення було зареєстроване Мін'юстом у січні, і вступило у дію наприкінці минулого місяця. Як стало відомо «Главкому», влада таким чином пішла на зустріч лобістам будівельного бізнесу, який міг постраждати від того, що у зонах бойових дій законодавець дозволив позичальникам не виконувати зобов'язання за іпотечними кредитами. Це фактично блокувало б будівельну активність.

Виключення саме Києва зі списку територій, які потенційно перебувають у зоні бойових дій, Конфедерацію будівельників України вже цілком влаштовує – адже саме на столицю України та Київську область припадає переважна більшість виданих зараз іпотечних кредитів, до 60%. (Інші популярні регіони – Волинська, Рівненська та Чернігівська області).

«У нас вся країна – територія можливих бойових дій. Але ми думали, що війна закінчиться за рік. Зараз розуміємо, що вона може тривати ще рік, а може, й довше. Але сидіти, склавши руки, теж не можна, жити треба… Зараз іпотечне кредитування йде практично лише за програмою «єОселя». Програма хороша, правильна. Вона для наших військових, учителів, медиків, які, наприклад, зараз орендують житло, але завдяки «єОселі» можуть його зрештою придбати у власність», – каже у розмові з «Главкомом» Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України.

Щодо Харкова, Херсона, Запоріжжя та Миколаєва (які й далі залишаються у зоні можливих бойових дій), то, на думку президента Конфедерації будівельників України, питання мають вирішувати місцеві органи влади. «На відміну від Києва, зазначені міста обстрілюються щодня. Звичайно, там інша ситуація», – вважає Лев Парцхаладзе.

Але логіку Парцхаладзе поділяють не всі. Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда у розмові з «Главкомом» визнає, що вкрай незадоволений винятком Києва зі списку міст, де можуть вести бойові дії.

«Рішення Кабміну суперечить заявам нашого вищого військового керівництва – Володимира Зеленського, Олексія Данилова та Валерія Залужного, про те, що країна-агресорка готує новий наступ, і що Київ – потенційна зона бойових дій», – каже народний депутат.

Нагадаємо, що українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість. Наразі на розгляді у нотаріусів перебуває велика кількість заяв про державну реєстрацію прав, які не можуть бути опрацьовані.

Із початком повномасштабного вторгення окупантів на територію України ринок покупки житла дещо трансформувався. Серед основних змін: значний вплив розташування – чим далі від фронту, тим більша активність на первинному ринку житла, а також на третину в середньому зросла вартість м².

Теги: наступ влада житло ринок війна нерухомість

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