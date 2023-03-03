Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію – глава НКРЕКП

Фінальне рішення щодо перегляду тарифів для населення ухвалюватиме уряд

Українські громадяни і бізнес готові платити справедливу ціну за електроенергію, заявив глава НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Війна нас навчили дуже багато речам. Ми вже не ті, які були до війни. Ми готові платити справедливу ціну, але ціна повинна бути дійсно справедлива», – сказав глава комісії в ефірі телеканалу «1+1».

Рішення про перегляд тарифів для населення прийматиме уряд, який субсидує низькі ціни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поки що ми знаходимося десь в середині цього шляху. Питання дуже не просте. Я думаю, що це буде продовжуватися ще місяць-два, десь на протязі цього терміну, а потім будемо виходити з пропозицією. Але я особисто за те, що саме головне, що в цьому процесі було, це була відкритість, щоб громадськість, наші громадяни знали, що робиться, яким чином це робиться», – заявив глава НКРЕКП.

Фінальне рішення щодо перегляду тарифів для населення ухвалюватиме уряд. Дещо інша історія із цінами для бізнесу.

За нього відповідає якраз національна комісія. Через перебої з постачанням дефіцит потужності бізнесу доводилося використовувати альтернативні джерела. Наприклад, генератори, або покупка електроенергії за кордоном. В обох випадках таке світло обходилося значно дорожче, тому наразі комісія вивчає можливість перегляду цін і для таких споживачів.

На скільки ціни для бізнесу можуть зрости, у комісії також поки вивчають варіанти.