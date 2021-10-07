«Нова пошта» змінила тарифи на доставку товарів

Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з іноземних інтернет-магазинів

Компанія «Нова пошта Глобал», яка входить до групи компаній «Нова пошта», з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Велика Британія.

Тепер при замовленні товарів через сервіс NP Shopping доставка стає дешевшою, якщо вага відправлення збільшується.

Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту в $5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг – $3,80, а посилки вагою більше 5 кг будуть доставлятися за $3,6 за пів кілограма.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.