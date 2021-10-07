  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Нова пошта» змінила тарифи на доставку товарів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія &laquo;Нова пошта Глобал&raquo; з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping - «Нова пошта» змінила тарифи на доставку товарів
    Компанія «Нова пошта Глобал» з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping
    фото з відкритих джерел

    Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з іноземних інтернет-магазинів

    Компанія «Нова пошта Глобал», яка входить до групи компаній «Нова пошта», з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Велика Британія.

    Тепер при замовленні товарів через сервіс NP Shopping доставка стає дешевшою, якщо вага відправлення збільшується.

    Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту в $5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг – $3,80, а посилки вагою більше 5 кг будуть доставлятися за $3,6 за пів кілограма.

    Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

    Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

    Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.

    Читайте також: 325 млн штрафу «Новій пошті». Антикорупційний суд оголосив рішення у скандальній справі
    Теги: тарифи Україна Нова пошта послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Нова пошта» змінила тарифи на доставку товарів