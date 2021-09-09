Рада готує жорстку новацію для отримувачів посилок з-за кордону. Поштові оператори б'ють на сполох

Всі без винятку експрес-перевізники та поштові оператори виступили єдиним фронтом проти ініціатив Верховної Ради

Отримувачів посилок з-за кордону парламент візьме «під ковпак»

З 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.

Верховна Рада України планує прийняти в другому читанні пов’язані законопроекти № 4279 / 4278, зареєстровані ще 28 жовтня 2020 року, деякі норми можуть спровокувати значні наслідки для ринку української міжнародної логістики.

Всі без винятку експрес-перевізники та поштові оператори виступили єдиним фронтом проти змін, чого не було практично ніколи.

Компанії вже висловили категоричний протест. Нова Пошта Глобал, Meest, представники найбільших міжнародних мереж DHL, Fedex, UPS, в тому числі і державна Укрпошта попереджають, що законодавче нововведення призведе до токсичних для їхнього іміджу ризиків, зокрема – виникнення операційних колапсів, затримок доставки, масового повернення товарів і збільшенню сум компенсації за недоставлені своєчасно відправлення. А головне – буде створено істотний ризик витоку або навмисного зливу персональних даних українців шахраям.

Перевізники і поштовики вважають також, що ініціатори відкрито лобіюють інтереси великого українського рітейлу, який неодноразово намагався обмежити покупки громадянами дешевших аналогів їх товарів на міжнародних майданчиках. В середньому, великі українські торговельні мережі встановлюють націнку на свої товари, за даними ЗМІ, в розмірі від 200% до 500%.