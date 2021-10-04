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    Доставка відправлень подорожчає? Вантажі оформлятимуть за новими правилами

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    Для перевізників почали діяти нові правила оформлення ТТН - Доставка відправлень подорожчає? Вантажі оформлятимуть за новими правилами
    Для перевізників почали діяти нові правила оформлення ТТН
    Фото: GLavcom.ua

    В Україні почали діяти нові правила оформлення товарно-транспортних накладних, які потребують додаткових витрат

    В Україні можуть подорожчати послуги з доставки відправлень. Це стосується без виключення всіх операторів країни. Причина – нові вимоги до оформлення накладних, повідомляє сайт UBR з посиланням на Європейську бізнес асоціацію (EBA).

    За новими вимогами, вантажовідправник зобов'язаний вказувати транспортний засіб і його параметри – довжину, ширину, висоту, вагу тощо. Учасники ринку назвали такі вимоги зайвими, відзначаючи, що на їх виконання будуть потрібні додаткові фінансові та часові витрати.

    «Регулювання стосується не тільки зовнішньоторговельних операцій, а й всіх перевезень», – цитує видання представницю ЕВА Тетяну Широченко.

    За її словами, процес заповнення товарно-транспортних накладних автоматизований. А для впровадження нових вимог знадобиться ручне внесення інформації.

    «Саме для цього і знадобляться додаткові ресурси та мільйонні безглузді витрати, які відобразяться на собівартості продукції», – підкреслила вона.

    За підрахунками експертів, через нововведення додаткові фінансові витрати для однієї компанії можуть досягати 1-1,5 млн грн на рік. А міжнародним компаніям доведеться витратити додаткові часові та фінансові витрати на доопрацювання під нові вимоги програмного забезпечення.

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    Теги: Укрпошта Нова пошта
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    Доставка відправлень подорожчає? Вантажі оформлятимуть за новими правилами