Доставка відправлень подорожчає? Вантажі оформлятимуть за новими правилами

В Україні почали діяти нові правила оформлення товарно-транспортних накладних, які потребують додаткових витрат

В Україні можуть подорожчати послуги з доставки відправлень. Це стосується без виключення всіх операторів країни. Причина – нові вимоги до оформлення накладних, повідомляє сайт UBR з посиланням на Європейську бізнес асоціацію (EBA).

За новими вимогами, вантажовідправник зобов'язаний вказувати транспортний засіб і його параметри – довжину, ширину, висоту, вагу тощо. Учасники ринку назвали такі вимоги зайвими, відзначаючи, що на їх виконання будуть потрібні додаткові фінансові та часові витрати.

«Регулювання стосується не тільки зовнішньоторговельних операцій, а й всіх перевезень», – цитує видання представницю ЕВА Тетяну Широченко.

За її словами, процес заповнення товарно-транспортних накладних автоматизований. А для впровадження нових вимог знадобиться ручне внесення інформації.

«Саме для цього і знадобляться додаткові ресурси та мільйонні безглузді витрати, які відобразяться на собівартості продукції», – підкреслила вона.

За підрахунками експертів, через нововведення додаткові фінансові витрати для однієї компанії можуть досягати 1-1,5 млн грн на рік. А міжнародним компаніям доведеться витратити додаткові часові та фінансові витрати на доопрацювання під нові вимоги програмного забезпечення.