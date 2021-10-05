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    «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію

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    Авіаперевізник доставлятиме міжнародні платежі - «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію
    Авіаперевізник доставлятиме міжнародні платежі
    фото з відкритих джерел

    Авіакомпанія отримала назву Supernova Airlines

    «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines для доставки міжнародних відправлень. Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

    Згідно з повідомленням, авіакомпанія отримала назву Supernova Airlines. Вона матиме власний флот та підпорядковуватиметься компанії «Нова пошта Глобал».

    Зазначається, що авіаперевізник доставлятиме міжнародні платежі. Рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів».

    За словами СЕО «Нової пошти Глобал» Юрія Беневитського, потреба у власній авіакомпанії виникла через невпинне зростання обсягів міжнародних відправлень.

    «Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки», – цитує пресслужба слова Беневитського.

    Нагадаємо, у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

    Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.

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    Теги: авіація авіаперевезення Нова пошта послуги
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    «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію