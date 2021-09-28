325 млн штрафу «Новій пошті». Антикорупційний суд оголосив рішення у скандальній справі

Влітку 2021 року Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області оштрафувало компанію «Нова пошта» на 325 млн грн за пошкоджені посилки

Феміда зобов’язала спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відкрити кримінальну справу проти службовців Держпродспоживслужби

Вищий антикорупційний суд зобов'язав спеціалізовану антикорупційну прокуратуру внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за статтями «Зловживання службовим становищем» і «Протидія законній господарській діяльності» за скаргою ТОВ «Нова пошта». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 21 вересня.

У скарзі наголошувалося, що 3 вересня адвокат компанії направив до антикорупційної прокуратури заяву про вчинення кримінальних правопорушень з боку окремих посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, які безпідставно винесли постанови про накладення великих штрафів на «Нову пошту». На думку заявника, рішення посадовців Держпродспоживслужби завдали діловій репутації компанії 157,5 млн грн шкоди. Однак прокурори не внесли відомостей до реєстру.

Антикорупціний суд побачив бездіяльність у діях спеціалізованої антикорупційної прокуратури через відмову вносити відомості до реєстру про кримінальне правопорушення. Також суд процитував рішення Конституційного суду від 17 червня 2020 року, де сказано, що, звертаючись до уповноважених державних органів із заявою, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, особа очікувано перебуває в межах належної правової процедури.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області оштрафувало компанію «Нова пошта» на 325 млн грн за пошкоджені посилки. Перший штраф у розмірі 151 млн грн стосувався розбитого акваріума, який доставляла «Нова пошта»; другий штраф у розмірі 174 млн грн стосувався заяви громадянина, який у березні поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

«Нова пошта» подала до суду на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області через штраф, який у компанії вважають необґрунтовано великим.

Згодом Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів після перевірки ухвалила рішення про скасування постанов щодо накладення стягнень із ТОВ «Нова пошта» на 325 млн грн.

«За результатами опрацювання матеріалів робоча група встановила факти процедурних порушень та дійшла висновку про наявність підстав для скасування винесених ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області постанов про накладення стягнень. З урахуванням висновків робочої групи керівництвом Держпродспоживслужби прийнято рішення про скасування цих постанов», – ішлося в повідомленні.