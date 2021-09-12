У «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію

За допомогою нового закону хочуть створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень

В «Новій пошті» може зникнути можливість отримати свою посилку в поштоматі або через свою власну абонентську поштову скриньку. Це може призвести до того, що система доставки буде паралізована практично по всій Україні.

Відповідний законопроєкт затвердив Фінансовий парламентський комітет. У ньому містяться нові вимоги до одержувачів міжнародних посилок. Таким чином тепер при отриманні своєї посилки громадянину потрібно буде надати копію свого паспорта та ІПН (Ідентифікаційного коду).

Навіщо це потрібно

На думку авторів законопроєкту, це дозволить більш ефективно боротися з контрабандою і поліпшити митний контроль.

Також за допомогою законопроекту хочуть створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень. З цією метою будуть впроваджені спеціальні електронні реєстри відправлень. Оператори і експрес-перекладачі повинні будуть вносити в них всі необхідні дані.

Оператори налаштовані скептично

Тим часом поштові оператори вже виступили проти цієї витівки. Вони аргументують це тим, що незрівнянно більша частина контрабанди на територію України надходить через кордон, а не через посилки і поштових операторів.

«Через поштових та експрес-операторів контрабанда не надходить. Це неможливо. Вони – «білі» компанії з е-реєстрами, які подаються в митницю. Плюс, при експрес-доставці немає можливості якимось чином провести вантаж, який не буде задекларовано або неоформлено», – заявив директор «Нова Пошта Глобал» Юрій Беневітскій.

Це може привести до колапсу

У будь-якому випадку прийняття цього законопроєкту створить кілометрові черги у всіх відділеннях «Нової пошти» та інших операторів. Час видачі того чи іншого замовлення теж неминуче збільшиться. Працівник відділення повинен буде не тільки перевіряти документи, а й вносити всі дані в реєстр.

Це неминуче паралізує майже всю систему доставки на території всієї країни. При цьому постраждають від цього лише клієнти.

Нагадаємо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.