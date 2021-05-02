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    Економіка та фінанси

    Обсяг приватних переказів з-за кордону зріс – скільки валюти надійшло в Україну з початку року

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    У&nbsp;цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів - Обсяг приватних переказів з-за кордону зріс – скільки валюти надійшло в Україну з початку року
    У цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів
    Фото: з відкритих джерел

    Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей

    Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2021 року склав 1087 млн доларів. Це на 15% більше, ніж за анлогічний період торік (945 млн доларів), ідеться на сайті Національного банку України (НБУ).

    Усього за даними НБУ за січень-березень 2021 року в Україну надійшло 2905 млн доларів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше (2873 млн доларів).

    Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-березні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1056 млн доларів, що на 217 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1273 млн доларів).

    Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).

    Раніше «Главком» писав, що після травневих свят курс американського долара в Україні дещо зросте. Це пов'язано з тим, що після святкувань економічне життя відновиться і попит на американську валюту знову підвищиться.

    Нагадаємо, Національний банк України на 29 квітня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,78 гривень за долар. Офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

    Раніше фінансисти розповіли, куди піде курс долара до травневих свят.

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    Теги: Національний банк банк держава НБУ
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