Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів

В уряді висловили сподівання, що наглядова рада Нафтогазу пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків

Кабмін припинив повноваження всіх членів наглядової ради Нафтогазу

Уряд закликав наглядову раду НАК «Нафтогаз України» продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів наглядової ради», – йдеться у повідомленні.

В уряді висловили сподівання, що наглядова рада Нафтогазу, в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків.

«Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України»«, – наголосили в Кабміні.

При цьому підкреслюється, що уряд залишається «відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору».

Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.