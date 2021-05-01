Приватбанк списав кредити, які пов’язував із Коломойським та Боголюбовим

Чистий прибуток Приватбанку за підсумками першого кварталу 2021 року склав 2,4 млрд грн

За даними Приватбанку, на кінець березня 2021 року обсяг заборгованості по кредитному портфелю, який він раніше пов’язував із колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, склав 164,5 мільярда гривень, повідомляє Finbalance.

Зазначається, що у 2020 році банк списав із балансу за рахунок резерву частину кредитів із цього портфеля – на 56,7 мільярда гривень.

У Приватбанку додали, що будуть «продовжувати вживати заходи щодо повернення списаної заборгованості».

Чистий прибуток Приватбанку за підсумками першого кварталу 2021 року склав 2,4 млрд грн, учетверо менше, ніж роком раніше (10,4 млрд грн).

При цьому прибуток від обслуговування клієнтів і банківських операцій склала 8,5 млрд грн, що на 27 % більше результатів першого кварталу 2020 року.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Нагадаємо, оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.