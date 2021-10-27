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    Економіка та фінанси

    Один із улюблених овочів українців цьогоріч буде в дефіциті та подорожчає майже удвічі

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    Наприкінці року часник може коштувати 100 гривень за кілограм - Один із улюблених овочів українців цьогоріч буде в дефіциті та подорожчає майже удвічі
    Наприкінці року часник може коштувати 100 гривень за кілограм
    Фото: glavcom.ua

    Часник до зими подорожчає

    В Україні прогнозують дефіцит часнику. Овоч, за думкою експертів, суттєво зросте у ціні вже до кінця цього року. Чому подорожчає часник, розповіли у «ТСН».

    Так, зараз вартість часнику складає приблизно 60-70 гривень. Проте вже скоро на українському ринку очікується дефіцит цього овочу. Експерти прогнозують, що дефіцит виникне через погодні умови.

    Дощі, осінні заморозки та засуха, яка була перед цим, – все це вплине на врожай часнику. Через це овоч зросте у ціні. Наразі він вже почав дорожчати – у деяких областях України часник продається не по 60-70 гривень, а по 80 грн за кілограм.

    Мало того, вже наприкінці цього року овоч буде коштувати ще дорожче. Часник отримає «цінник» у 100 гривень за кілограм, прогнозують експерти.

    Нагадаємо, в Україні відсутні потужні виробники часнику. До того ж, немає сховищ для його зберігання у холодну пору року. Через це щороку з січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

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    Теги: овочі засуха
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    Один із улюблених овочів українців цьогоріч буде в дефіциті та подорожчає майже удвічі