Один із улюблених овочів українців цьогоріч буде в дефіциті та подорожчає майже удвічі

Часник до зими подорожчає

В Україні прогнозують дефіцит часнику. Овоч, за думкою експертів, суттєво зросте у ціні вже до кінця цього року. Чому подорожчає часник, розповіли у «ТСН».

Так, зараз вартість часнику складає приблизно 60-70 гривень. Проте вже скоро на українському ринку очікується дефіцит цього овочу. Експерти прогнозують, що дефіцит виникне через погодні умови.

Дощі, осінні заморозки та засуха, яка була перед цим, – все це вплине на врожай часнику. Через це овоч зросте у ціні. Наразі він вже почав дорожчати – у деяких областях України часник продається не по 60-70 гривень, а по 80 грн за кілограм.

Мало того, вже наприкінці цього року овоч буде коштувати ще дорожче. Часник отримає «цінник» у 100 гривень за кілограм, прогнозують експерти.

Нагадаємо, в Україні відсутні потужні виробники часнику. До того ж, немає сховищ для його зберігання у холодну пору року. Через це щороку з січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

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