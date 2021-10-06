В Україні засилля імпортного часнику. Експерти назвали причини

Через відсутність умов для зберігання часнику взимку ціна на нього у холодну пору року стрімко підвищується

Відсутність потужних виробників та інфраструктури для зберігання та переробки роблять цей сегмент вітчизняного споживчого ринку імпортозалежним

В Україні відсутні потужні виробники часнику. До того ж, немає сховищ для його зберігання у холодну пору року. Через це щороку з січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський. Про це повідомляє журнал «Плантатор».

До того ж слід зазначити, що імпортований до України часник суттєво позначається на вартості цього продукту у бік її збільшення. У деяких роздрібних мережах ціна на часник вже досягла 120 грн за кг.

«Торік Україна імпортувала 5,6 тис. тонн китайського часнику та посіла 38-ме місце в рейтингу імпортерів. На жаль, наразі ми справді не можемо закрити попит наших торговельних мереж власним часником, бо в Україні немає ані достатньо потужних виробників часнику, які б виробляли великі партії якісного товару, ані гарних сховищ, де б часник зберігався протягом зими», – розповів Василь Гудзовський, заступник керівника ФГ «Агро-Майстер», яке вирощує 10 га часнику на Вінничині та має власний переробний завод.

Але, на думку Василя Гудзовського, це не означає, що Україна взагалі не повинна боротися із засиллям імпортного часнику на власному ринку.

«Наприклад, коли США ввели велике мито на китайський часник, то відразу суттєво виросли обсяги виробництва каліфорнійського часнику, – зауважив сільгоспвиробник. – Повинна бути державна підтримка власного виробника, на жаль, цього ми зараз не бачимо. Наразі нам конкурувати з китайцями непросто».

Тим часом у соціальних мережах українці обурюються тим, що знайти часник вітчизняного виробництва в магазинах або на ринку практично неможливо.

Наразі на базарах український часник коштує в межах 110 грн за кілограм. За продукт нижчої якості просять 85 гривень. Водночас у супермаркетах ціни здебільшого дешевші: за цю ж суму можна купити фасований китайський часник.

Нагадаємо, в Україні цибуля побила ціновий рекорд і дорожчатиме надалі.

В Україні рекордно зросли ціни на мед. Наразі за літр фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

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