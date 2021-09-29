Виробники тепличних овочів в Україні опинилися на грані краху: стала відома причина

Зростання цін на енергоносій вже позначилося на ціні на овочі

Стрімке подорожчання природного газу може призвести до зупинки роботи агропромислових господарств, що займаються вирощуванням культур у теплицях. Про це повідомляє Seeds.

Через те, що у більшості українських теплиць для опалення використовують газ, різке подорожчання енергоносія може призвести до зупинки роботи господарств та виходу з бізнесу частини гравців. Також унаслідок такої ситуації можуть «злетіти» ціни на овочі.

Високий попит на газ з боку азійських країн та незаповнені сховища російського «Газпрому» в країнах ЄС створили ажіотаж на ринку газу. Ціни на енергоресурс зросли в кілька разів. Навіть якщо зростання ціни на газ в Україні припиниться, теплицям доведеться купувати його у 4-5 разів дорожче, ніж минулого року.

Вплив ситуації на ринку енергоресурсів на ціни овочів вже помітний. Наприклад, тепличні помідори коштують у середньому на 35% дорожче, ніж минулого року. Зростають обсяги імпорту дешевих овочів з Туреччини та інших країн.

«Навесні 2021 року мене часто запитували, чому українські помідори настільки дорожчі, ніж імпортні? Я пояснював, що український помідор вирощується поруч зі споживачем, тому він смачніший і споживач готовий платити за нього більше. Так, витрати на його вирощування вищі через дорогі енергоносії, але якщо споживач не захоче платити більш високу ціну, то виробництво стане просто нерентабельним. Цього року, з огляду на високий рівень цін на газ, варто очікувати зниження обсягів виробництва українських тепличних овочів, зсуву початку сезону їх вирощування на кілька тижнів, з метою зниження витрат на обігрів, загального зростання цін на тепличні овочі на ринку та збільшення обсягів імпорту їх з Туреччини», – прогнозує Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому овочі з «борщового набору» дорожчатимуть і надалі.

Читайте також: