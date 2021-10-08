Інфляція сягнула трирічного максимуму: що подорожчало найбільше

На споживчому ринку за місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%

У річному вимірі найбільше зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 25,1%

У вересні інфляція у річному вимірі прискорилася до 11% із 10,2% у серпні. Це найвищий показник за три роки. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Зазначається, що у вересні 2021 року споживчі ціни порівняно з серпнем зросли на 1,2%. Базова інфляція у вересні 2021 року становила – 1,3% порівняно з серпнем цього року, а з початку року – 5,5%.

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше – на 13,6% – здорожчали яйця. На 3,7 – 1,1% зросли ціни на сало, овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, масло та хліб. Водночас подешевшали фрукти, соняшникова олія та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, за даними Держстату, підвищилися на 0,8%. Це пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Зазначається також, що одяг і взуття подорожчали на 7,9%. Зокрема, взуття подорожчало на 8,2%, одяг – на 7,6%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення ціна на природний газ на 1,8%, утримання та ремонт житла – на 1,4%, оренду житла – на 0,9%.

Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,7%, палива та мастил – на 0,2%

Послуги освіти подорожчали на 13,2%. Зокрема, вищої – на 17,2%, середньої – на 11,5%

У річному вимірі найбільше зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 25,1%.

Така динаміка переважно зумовлена зростанням цін на природний газ (+68,6% за рік) та електроенергію (+36,6%). На 16,9% зросла інфляція товарів та послуг освіти.

Продукти харчування стрибнули за рік на 13,6%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 88%, 71,7% та 60,7% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 10,2% за рік.

Здешевлення відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,2%.

До слова, у Криму рекордно зросли ціни на картоплю (фотофакт).

Раніше фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.

У вересні Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції.

Як стало відомо, у Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну.

Нещодавно експерти назвали нову причину зростання цін на продукти.