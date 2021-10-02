Дешевшати нічого не буде: як зміняться ціни на продукти в жовтні

Вартість продуктів цього місяця зросте, кажуть експерти

Наразі в Україні спостерігаються найнижчі ціни на продукти в 2021 році, але в жовтні вони почнуть рости. Багато в чому подорожчання буде обґрунтовано цінами на енергоносії, які злетіли, зокрема, на газ. При цьому дорожчатиме не все, наприклад, вартість соняшникової олії рости не буде, принаймні, до кінця місяця.

Робити якісь певні прогнози на весь осінній період ще рано, ситуація проясниться вже до кінця жовтня, коли буде остаточно зібраний урожай і зрозуміла картина зі світовими цінами на продукти. Про це розповів економічний експерт Олег Пендзин, пише Obozrevatel.

За його словами, нічого з продуктів дешевшати не буде, адже всі хлібозаводи і переробна промисловість залежать від цін на енергоносії. А вартість газу для промисловості б'є рекорди. При цьому підвищення цін на соняшникову олію не очікується.

«Останні два місяці ціни на соняшникову олію стоять на місці. І, думаю, навряд чи ми побачимо подорожчання до кінця жовтня. В кінці жовтня буде зрозуміла ціна на насіння цього врожаю і тоді будемо дивитися, що буде далі», – говорить фахівець.

Ціни на овочі в холодні періоди року на 50-80% вищі, ніж влітку, тому їх подорожчання теж не уникнути. Зростання вартості почалося ще в кінці вересня, найбільше подорожчали томати – в півтора-два рази.

Вартість огірків зросла до 20-25 грн/кг. Водночас кабачки на ринку торгуються по 15-25 грн/кг.

Магазинні цінники на них зупинилися на позначці в 22 грн/кг.

Відзначимо, вартість продуктів в Україні з початку року значно зросла.

Як стало відомо, у Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну.

Нещодавно експерти назвали нову причину зростання цін на продукти.

Читайте також: