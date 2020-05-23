Відома російська артистка розповіла про перебування на межі життя і смерті
У співачки було пошкоджено 80 відсотків легенів
Народна артистка Росії Надія Бабкіна розповіла про перебування на межі життя і смерті під час хвороби. Її слова наводить Teleprogramma.pro.
За словами співачки, у неї було пошкоджено 80 відсотків легенів, проте лікарі сказали їй про це, тільки коли переводили артистку з реанімації в звичайну палату.
«Коли вирішили перевести мене з реанімації в палату, вони так на мене дивляться і кажуть: Надь, тепер ми можемо тобі сказати, п’ять відсотків життя тобі залишалося», – згадала вона.
Бабкіна також зазначила, що за той час, що вона провела в лікарні з пневмонією, її син заразився коронавірусом. Тепер вони разом їздять на реабілітаційні процедури.
Нагадаємо, російську актрису Васильєву екстрено госпіталізували з коронавірусом.
Як повідомлялося, Надєжда Бабкіна досі знаходиться у важкому стані.