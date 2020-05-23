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    Економіка та фінанси

    Світовий автогігант опинився на межі банкрутства

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    Міністр фінансів Франції допустив банкрутство&nbsp;Renault - Світовий автогігант опинився на межі банкрутства
    Міністр фінансів Франції допустив банкрутство Renault

    Париж має намір надати Renault кредит в розмірі п'яти мільярдів євро

    Якщо держава не допоможе Renault, то компанія, яка опинилася на межі банкрутства, не впорається з проблемами.

    Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє Reuters.

    «Так, Renault може зникнути», - підкреслив він.

    Париж має намір надати світовому автогігантові кредит в розмірі п'яти мільярдів євро. Ле Мер окремо вказав, що завод компанії в Флен-сюр-Сені повинен максимально уникнути скорочень.

    Раніше стало відомо, що японський Nissan, партнер Renault по альянсу, проведе масштабні скорочення, щоб впоратися з кризою. Під загрозою звільнення опиняться більше 20 тисяч чоловік. В першу чергу це стосується співробітників компанії в країнах, що розвиваються і Європі.

    Зазначається, що згадка міністра про завод у Флен-сюр-Сені пов'язана з тим, що там проводяться не тільки електромобілі Renault, але і модель Micra для Nissan.

    Головною причиною скорочень японці назвали обвалення продажів на тлі пандемії коронавірусу. В середині березня Nissan вже повідомляв про припинення роботи заводу в Іспанії.

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