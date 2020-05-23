У КМДА повідомили, коли почне працювати столичне метро



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«З 25 травня з дотриманням усіх норм та регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі» – Пантелеєв

«З 25 травня почнуть працювати усі ринки і ярмарки Києва» – Пантелеєв

Київський метрополітен відновить перевезення пасажирів із 25 травня.

Про це на брифінгу 23 травня сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«З 25 травня з дотриманням усіх норм та регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі», – сказав Пантелеєв.

Також, за його словами, з 25 травня почнуть працювати усі ринки і ярмарки та будуть доступні для використання спортивні, дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Крім того, за його словами, готуються до відкриття з 1 червня дитячі садочки та школи для 11-х класів, для здачі ЗНО. Також запрацюють заклади професійно-технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів.

Готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів.

З 1 червня також готуються до відкриття дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, фітнес-зали, проте без роботи басейнів.

Пляжі, зони відпочинку також запрацюють з 1 червня. Крім того, відкриють з 1 червня кладовища.

Рішення про відкриття ТРЦ буде прийнято окремо, залежно від тенденції захворюваності.

Як повідомлялося, Київ відсьогодні відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Так, наземний пасажирський транспорт відновить роботу сьогодні о 12:00.

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 47 людей, серед них 14 медиків. Загалом на сьогодні в столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.