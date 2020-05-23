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    Думки вголос

    17% мешканців Лондона вже мають Сovid-19 у крові

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    17% мешканців Лондона вже мають Сovid-19 у крові
    Фото: EPA

    Кількість хворих на Сovid-19 у Великій Британії, за даними статистики, складає 255 тисяч людей

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    Любопытную информацию вчера озвучил министр здравоохранения Великобритании Метт Хенкок о первых результатах тестирования на антитела к коронавирусу и дальнейших планах правительства в этом направлении.

    По официальной статистике, количество заболевших в стране составляет 255 тысяч, или 0.37 процента от всего населения. Но уже первые 40 тысяч тестов показывают, что на самом деле эта цифра может быть во много раз больше. В целом по стране 5, а в Лондоне 17 процентов жителей уже имеют в крови антитела к ковид.

    В Испании, кстати, была та же картина. Количество людей с антителами было в 10 раз больше официально зарегистрированных больных. Британцы планируют продолжить это тестирование в широких масштабах. Для этого у компаний Abbot и Roche закуплено 10 миллионов тестов. Они очень точны и просты в использовании, их не нужно обрабатывать в лаборатории и результат они показывают через 20 минут.

    К 1 июня планируется в день проводить до 200 тысяч таких тестов. Кстати. Является ли наличие в организме антител к вирусу свидетельством того, что человек уже переболел в прошлом, и залогом того, что он уже не заболеет в будущем. Ученые говорят, что нет, не является. Это лишь свидетельство того, что у него был контакт с вирусом и организм с ним боролся.

    На сегодня критической дозой частиц вируса, после которой человек заболевает, считается 1-2 тысячи. Если попадает меньше, организм их побеждает, не доводя до болезни. Поэтому отношение специалистов к идее «паспортов здоровья» на основе тестов на антитела пока достаточно скептическое.

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    здоров'я медицина Велика Британія коронавірус
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