Одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ

Halliburton кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії

Нафтосервісна компанія Halliburton, яка є однією з найбільших, призупинила бізнес в Росії. Це трапилось через те, що Росія почала війну проти України. Про це пише Reuters.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії. До речі, таке рішення ухвалили й через санкції, які запровадили проти Росії.

Компанія заявила, що вона зупиняє діяльність, а також подальший розвиток бізнесу в країні.

«Компанія заявила, що не має активних спільних підприємств в країні, і кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії, що підпали під санкції», – мовиться у повідомленні.

У компанії також пояснили, що пріоритетом для Halliburton залишається безпека та надійність.

Нагадаємо, найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing.

Також LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ.

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