Одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ
Halliburton кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії
Нафтосервісна компанія Halliburton, яка є однією з найбільших, призупинила бізнес в Росії. Це трапилось через те, що Росія почала війну проти України. Про це пише Reuters.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії. До речі, таке рішення ухвалили й через санкції, які запровадили проти Росії.
Компанія заявила, що вона зупиняє діяльність, а також подальший розвиток бізнесу в країні.
«Компанія заявила, що не має активних спільних підприємств в країні, і кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії, що підпали під санкції», – мовиться у повідомленні.
У компанії також пояснили, що пріоритетом для Halliburton залишається безпека та надійність.
Нагадаємо, найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing.
Також LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ.