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    Економіка та фінанси

    Одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ

    На рішення компанії повпливали санкції - Одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ
    На рішення компанії повпливали санкції
    фото: Halliburton website

    Halliburton кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії

    Нафтосервісна компанія Halliburton, яка є однією з найбільших, призупинила бізнес в Росії. Це трапилось через те, що Росія почала війну проти України. Про це пише Reuters.

    Відповідну інформацію оприлюднили у компанії. До речі, таке рішення ухвалили й через санкції, які запровадили проти Росії.

    Компанія заявила, що вона зупиняє діяльність, а також подальший розвиток бізнесу в країні.

    «Компанія заявила, що не має активних спільних підприємств в країні, і кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії, що підпали під санкції», – мовиться у повідомленні.

    У компанії також пояснили, що пріоритетом для Halliburton залишається безпека та надійність.

    Нагадаємо, найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing.

    Також LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ.

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    Теги: росія окупанти санкції війна бізнес Україна речі окупація безпека #stoprussia
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    Одна з найбільших нафтосервісних компаній іде з РФ