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    Події в Україні

    Високовольтна лінія від Запорізька АЕС до підстанції Каховської поремонтована

    Ще дві лінії досі не підключені через активні бойові дії - Високовольтна лінія від Запорізька АЕС до підстанції Каховської поремонтована
    Ще дві лінії досі не підключені через активні бойові дії
    фото з відкритих джерел

    «Укренерго» звітує про відновлення високовольтної лінії

    Ремонтники відновили високовольтну лінію 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська», яка була пошкоджена 16 березня окупантами. Згідно з інформацією Національної енергетичної компанії «Укренерго», станом на 18 березня, лінія забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

    Після її введення ЗАЕС приєднана до Об'єднаної енергетичної системи України двома високовольтними лініями.

    «Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС», – зазначає компанія.

    Ще дві високовольтні лінії 750 кВ – Запорізька та Південно-Донбаська були пошкоджені раніше, і досі не підключені через активні бойові дії в зонах пошкодження. З урахуванням цього потужність двох робочих енергоблоків ЗАЕС була знижена.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС перетворюється на військову базу РФ.

    Раніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому».

    Як повідомлялося, електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі. Однак згодом окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича.

    Крім того, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна Укренерго окупація #stoprussia
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    Високовольтна лінія від Запорізька АЕС до підстанції Каховської поремонтована