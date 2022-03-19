Високовольтна лінія від Запорізька АЕС до підстанції Каховської поремонтована

Ще дві лінії досі не підключені через активні бойові дії

«Укренерго» звітує про відновлення високовольтної лінії

Ремонтники відновили високовольтну лінію 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська», яка була пошкоджена 16 березня окупантами. Згідно з інформацією Національної енергетичної компанії «Укренерго», станом на 18 березня, лінія забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Після її введення ЗАЕС приєднана до Об'єднаної енергетичної системи України двома високовольтними лініями.

«Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС», – зазначає компанія.

Ще дві високовольтні лінії 750 кВ – Запорізька та Південно-Донбаська були пошкоджені раніше, і досі не підключені через активні бойові дії в зонах пошкодження. З урахуванням цього потужність двох робочих енергоблоків ЗАЕС була знижена.

Нагадаємо, Запорізька АЕС перетворюється на військову базу РФ.

Раніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому».

Як повідомлялося, електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі. Однак згодом окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича.

Крім того, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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