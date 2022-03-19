Найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing

Підприємство зможе використовувати тільки літаки російського виробництва

Найбільша в Росії вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро» призупинила всі польоти на літаках Boeing через західні санкції. Санкції призвели до припинення поставок більшості літаків і запчастин до Росії. Про це повідомляє Reuters.

У «Волга-Дніпро» заявили, що зупинили діяльність двох своїх дочірніх компаній – AirBridgeCargo та Atran, – які використовують 18 літаків Boeing 747 і 6 літаків Boeing 737, через санкції та рішення управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення дії їхніх сертифікатів безпеки.

«Волга-Дніпро», яка називає себе світовим лідером на ринку негабаритних і великовагових вантажів, зможе використовувати тільки літаки російського виробництва, в тому числі вантажні Ан-124 й Іл-76.

Нагадаємо, Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію.

Також Boeing надасть $2 млн допомоги Україні.

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