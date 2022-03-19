  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing

    &laquo;Волга-Дніпро&raquo; уже відчула дію санкцій - Найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing
    «Волга-Дніпро» уже відчула дію санкцій
    фото: Reuters

    Підприємство зможе використовувати тільки літаки російського виробництва

    Найбільша в Росії вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро» призупинила всі польоти на літаках Boeing через західні санкції. Санкції призвели до припинення поставок більшості літаків і запчастин до Росії. Про це повідомляє Reuters.

    У «Волга-Дніпро» заявили, що зупинили діяльність двох своїх дочірніх компаній – AirBridgeCargo та Atran, – які використовують 18 літаків Boeing 747 і 6 літаків Boeing 737, через санкції та рішення управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення дії їхніх сертифікатів безпеки.

    «Волга-Дніпро», яка називає себе світовим лідером на ринку негабаритних і великовагових вантажів, зможе використовувати тільки літаки російського виробництва, в тому числі вантажні Ан-124 й Іл-76.

    Нагадаємо, Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію.

    Також Boeing надасть $2 млн допомоги Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти санкції війна Boeing Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing