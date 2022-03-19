Власникам Burger King не вдається закрити ресторани у Росії

Мережа Burger King поки не може піти з Росії

Російський співвласник Burger King відмовляється виконувати санкції Заходу

Burger King намагається призупинити свою діяльність в Росії, але це виявляється складним. Бізнес-партнер, який контролює 800 ресторанів, «відмовився» їх закрити, заявили в компанії, передає CNN

Як повідомляється, мережа бургерів, що належить Restaurant Brands International (RBI), має спільне підприємство з бізнесменом Олександром Колобовим в Росії. RBI контролює лише 15% свого російського бізнесу Burger King, а Колобов відповідає за «щоденні операції та нагляд» за своїми локаціями в країні. Це означає, що Burger King не може просто взяти і закрити ресторани, повідомляє американське видання.

У керівництві компанії, яка управляє брендом Burger King запевняють, що роблять усе можливе, аби закрити ресторани у Росії і кажуть, що на це піде деякий час, зважаючи на угоду про партнерство з російським бізнесменом.

Як повідомлялося раніше, з Росії «втекла» мережа ресторанів McDonald`s. Замість неї, ймовірно, з’явиться російська мережа «Дядя Ваня».

Нагадаємо, ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції.

Як повідомлялося, Qualcomm не продаватиме процесори росіянам.

Раніше Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

Також стало відомо, які страви, продукти та напої зникнуть із меню російських ресторанів через санкції.