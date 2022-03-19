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    Експрем'єр Великої Британії сів за кермо, щоб доставити допомогу українцям

    Кемерон повіз гуманітарку для українців - Експрем'єр Великої Британії сів за кермо, щоб доставити допомогу українцям
    Кемерон повіз гуманітарку для українців
    фото: David_Cameron/ Тwitter

    55-річний політик є волонтером благодійного проєкту

    Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі. Про це політик розповів на своїй сторінці у Тwitter.

    Він пояснив, що упродовж двох років був волонтером Chippy Larder – це благодійний проєкт у його рідному місті, який допомагає малозабезпеченим сім'ям отримувати надлишки їжі з супермаркетів. І водночас дозволяє скоротити харчові відходи.

    За словами Кемерона, їм вдалося здійснити тисячі доставок під час локдаунів через Covid-19. Протягом березня до Chippy Larder почали звертатися за речами, яких потребують біженці з України, коли вони прибувають до Польщі. Команда волонтерів миттєво відреагувала.

    «Ми наповнили невелику вантажівку усім – від підгузків й до засобів гігієни, від теплих речей до аптечок», – розповів колишній прем'єр.

    Ця гуманітарна допомога вже у дорозі до Польщі – і везе її особисто Кемерон та його колеги з Chippy Larder. Зібрані речі скоро передадуть представникам Червоного Хреста.

    «Це буде довгий шлях, але я триматиму вас в курсі на шляху», – написав політик й показав своє фото за кермом вантажівки.

    55-річний політик очолював британський уряд з травня 2010 до липня 2016 року. Був лідером Консервативної партії.

    Нагадаємо, британський лорд пропонує внести урядові структури РФ в список терористичних організацій.

    Теги: росія окупанти війна Девід Кемерон вантажівки партії гуманітарна допомога Україна речі уряд біженці окупація #stoprussia
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    Експрем'єр Великої Британії сів за кермо, щоб доставити допомогу українцям