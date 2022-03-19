Експрем'єр Великої Британії сів за кермо, щоб доставити допомогу українцям

55-річний політик є волонтером благодійного проєкту

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі. Про це політик розповів на своїй сторінці у Тwitter.

Він пояснив, що упродовж двох років був волонтером Chippy Larder – це благодійний проєкт у його рідному місті, який допомагає малозабезпеченим сім'ям отримувати надлишки їжі з супермаркетів. І водночас дозволяє скоротити харчові відходи.

За словами Кемерона, їм вдалося здійснити тисячі доставок під час локдаунів через Covid-19. Протягом березня до Chippy Larder почали звертатися за речами, яких потребують біженці з України, коли вони прибувають до Польщі. Команда волонтерів миттєво відреагувала.

«Ми наповнили невелику вантажівку усім – від підгузків й до засобів гігієни, від теплих речей до аптечок», – розповів колишній прем'єр.

In the last fortnight we’ve appealed for the things that refugees from Ukraine need as they arrive in Poland. The response has been amazing. The brilliant Chippy Larder team have turned this… pic.twitter.com/VYsKXpdm4r — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

Ця гуманітарна допомога вже у дорозі до Польщі – і везе її особисто Кемерон та його колеги з Chippy Larder. Зібрані речі скоро передадуть представникам Червоного Хреста.

«Це буде довгий шлях, але я триматиму вас в курсі на шляху», – написав політик й показав своє фото за кермом вантажівки.

55-річний політик очолював британський уряд з травня 2010 до липня 2016 року. Був лідером Консервативної партії.

Нагадаємо, британський лорд пропонує внести урядові структури РФ в список терористичних організацій.