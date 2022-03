Експрем'єр Великої Британії сів за кермо, щоб доставити допомогу українцям

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі. Про це політик розповів на своїй сторінці у Тwitter.

Він пояснив, що упродовж двох років був волонтером Chippy Larder – це благодійний проєкт у його рідному місті, який допомагає малозабезпеченим сім'ям отримувати надлишки їжі з супермаркетів. І водночас дозволяє скоротити харчові відходи.

За словами Кемерона, їм вдалося здійснити тисячі доставок під час локдаунів через Covid-19. Протягом березня до Chippy Larder почали звертатися за речами, яких потребують біженці з України, коли вони прибувають до Польщі. Команда волонтерів миттєво відреагувала.

«Ми наповнили невелику вантажівку усім – від підгузків й до засобів гігієни, від теплих речей до аптечок», – розповів колишній прем'єр.

In the last fortnight we’ve appealed for the things that refugees from Ukraine need as they arrive in Poland. The response has been amazing. The brilliant Chippy Larder team have turned this… pic.twitter.com/VYsKXpdm4r