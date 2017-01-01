Омелян анонсував захід в Україну ще двох лоукостерів

За словами міністра, жоден із лоукостерів на українському ринку не матиме преференцій

У 2017 році Міністерство інфраструктури домовлялося з трьома лоукостерами про вихід на український ринок і вже домоглося результату в перемовинах із однією з компаній. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «На початку року ми почали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Володимир Омелян

За словами міністра, жоден із лоукостерів на українському ринку не матиме преференцій

У 2017 році Міністерство інфраструктури домовлялося з трьома лоукостерами про вихід на український ринок і вже домоглося результату в перемовинах із однією з компаній. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«На початку року ми почали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може бути три, тому ми обережно говорили про один, який відбувся. Вони оголосили себе цього року. Переговори з двома іншими тривають, я на 80% впевнений, що наступного року вони зайдуть на український ринок», - сказав Омелян.

Міністр зазначив, що одна з компаній - SkyUp - буде повністю українською, інші - з українським контрольним пакетом.

«Поки що ми говоримо про компанію, що вже відбулася, це 100% українського приватного капіталу - SkyUp. Дві інші будуть із 49% іноземного капіталу та 51% українського, щоб вони могли здійснювати внутрішні українські рейси. Вони уважно аналізують ринок - це суттєві капіталовкладення і вони мають почуватися на 100% захищеними та вірити державі», - пояснив Омелян.

За словами міністра, жоден із лоукостерів на українському ринку не матиме преференцій.

«Для нас важливо, щоб це були не лише внутрішні, але й міжнародні авіаперевезення у форматі вільної конкуренції. Ми не хочемо створити преференцію чи особливі умови для когось. Умови будуть рівними для всіх. Конкуренція має бути», - додав Омелян.