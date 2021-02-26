Оператор зробив останнє попередження споживачам, які мають борги за доставку газу

У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу

Задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника

АТ «Чернівцігаз» має намір активізувати стягнення заборгованості за доставку газу через суд. Компанія звертатиметься до суду незалежно від суми боргу.

У лютому заборгованість побутових споживачів Чернівецької області за доставку газу перевищила 34,3 млн гривень. Найбільше заборгували споживачі газу Чернівецького та Новоселицького відділень – 14,5 млн грн та 6,7 млн грн відповідно.

Якщо споживач кілька місяців не сплачує за послугу розподілу природного газу, він має усі шанси сплачувати рахунки в примусовому порядку. На першому етапі суд розглядає справу за спрощеною формою, без судового засідання і виклику сторін. На основі поданих документів, виносить рішення – судовий наказ.

Якщо споживач-боржник не погоджується з цим та скасовує рішення, компанія йде іншим шляхом – звертається до суду в позовному порядку.

«Скасування судового наказу не гарантує, що споживач уникне сплати заборгованості. Адже, після цього, компанія повторно звертається до суду, і як показує практика, – більшість рішень на користь компанії», - пояснює комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

Задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника. У 2021 році судовий збір за видачу наказу становить 227 грн, а у разі звернення з позовною заявою, мінімальна сума складе 2270 грн.

«Втрата субсидії, оплата юридичних послуг та судових витрат, виконавчого збору, а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон – саме такі наслідки чекають на злісних боржників компанії», - продовжує Дмитро Голубченко.

Потрібно зауважити, що у випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.