Верховний Суд зареєстрував ще один позов щодо каналів Медведчука

Санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne та Zik запровадили на п'ять років

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України надійшов позов ще одного телеканалу, щодо якого застосовано санкції.

Зазначається, що позов ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» надійшов 25 лютого, так телеканал намагається оскаржити указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/40/21.

Нагадаємо, до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду України надійшов позов від нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, який хоче оскаржити санкції РНБО.

Телеканал «Наш» подав до суду на Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка телеканалу.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Після блокування на телебаченні канали Zik, NewsOne та «112 Україна» збільшили витрати на політичну рекламу у Facebook. Найбільше свої дописи медіаресурси рекламували для аудиторії віком від 45 років.

Читайте також: