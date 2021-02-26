Виток газу у Вінниці: у двох будинках перекрили постачання блакитного палива

Припинена подача газу до багатоквартирних будинків по вул. Зодчих та на Бульварі Свободи у Вінниці

Компанія вживає усіх необхідних заходів для технічного обстеження мереж будинків

У Вінниці аварійну ситуацію припинили подачу газу до двох багатоповерхівок міста

Про це повідомили у пресслужбі «Вінницягаз».

«26 лютого 2021 року у зв’язку з виявленими витоками газу на газопроводах тимчасово припинена подача газу до багатоквартирних будинків № 10 по вул. Зодчих та № 9 на Бульварі Свободи у Вінниці, – йдеться у повідомленні. – Фахівцями «Вінницягаз» аварійна ситуація локалізовується. Компанія вживає усіх необхідних заходів для технічного обстеження мереж будинків та відновлення газопостачання.

Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.Основними викликами міський голова Сергій Моргунов назвав об’єднання та утворення нової громади, пандемію Covid-19, а також зміни клімату та адаптацію до них. Стратегію розвитку Вінницької міської Об’єднаної територіальної громади підтримали 42 депутати. Міський голова Сергій Моргунов пояснив, як може змінитися місто та що потрібно для цього робити.